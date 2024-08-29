نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في سباق صفقة محلية سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم، بعد رحيل العديد من نجوم الفريق هذا الصيف أبرزهم المالي أليو ديانج، وأحمد عبد القادر.

وأعلن الفارس الأحمر في الساعات الماضية عن ثالث صفقاته الصيفية، بعد ضم المغربي أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي، لتدعيم خط الدفاع.

الأهلي يقترب من توقيع الساعي

وأكد سيف زاهر في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" عمر الشافعي يقترب بقوة من أبواب الأهلي واللاعب يمتلك عروض عديدة أبرزها بيراميدز والزمالك".

وتابع: "عرض الأهلي هو الأفضل لعمر الساعي حتى الآن، بعض ناشئ الفريق لديهم العديد من الإعارات ولكن الجميع تمسك بالبقاء وأخذ فرصة قوية".

وأشار: "الزمالك دخل في الصورة مؤخرا بعد حديث البعض أن الفريق لن يدخل في صفقات الا برحيل زيزو، ولكن اللاعب حسم موقفه وأعلن استمراره داخل القلعة البيضاء".