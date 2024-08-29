نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكالة قندوسي تُلمح لمصيره مع الأهلي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الأنباء التي تؤكد على استمرار أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في صفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم المقبل.

ونشرت الوكالة الخاصة بتسويق الجزائري أحمد قندوسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو يشير لعدم عودته إلأى صفوف الأهلي.

ويتضمن الفيديو، أهداف قندوسي خلال فترة إعارته مع سيراميكا في الدوري المصري الممتاز، وعلقت عليه بعلامة التحميل في تلميح بعدم عودة اللاعب إلى الأهلي.

وتشير تقارير إلى إن سيراميكا كليوباترا قد اتفق مع الأهلي على بقاء قندوسي، بين صفوفه في الموسم الجديد، خاصةً أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر لا يريد عودته.

بيان سابق لوكالة قندوسي

وكتبت الوكالة في بيانها: "نتابع بذهول الشائعات التي تؤكد بأننا نرفض العروض المقدمة لأحمد قندوسي بهدف وضع النادي الأهلي في موقف صعب.. نود أن نوضح وبشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا تستحق أكثر من التجاهل".

وتابعت في بيانها: "حقيقة إننا ملتزمون تماما بمسيرة أحمد الاحترافية ونعمل بتنسيق كامل مع إدارة النادي الأهلي في كل ما يتعلق بمستقبله الرياضي".