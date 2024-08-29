خاص.. حرس الحدود يفاوض لاعب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤول نادي حرس الحدود، في مفاوضات مع إيزي ايميكا لاعب النادي المصري للانضمام إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إيزي إيميكا إلى حرس الحدود

علم دوت الخليج الرياضي من مصادر مقربة من إيزي إيميكا بأن حرس الحدود قدم عرض للاعب للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء عقد ايزي ايميكا مع النادي المصري ويحق له الانتقال لأي نادٍ أخر دون الرجوع لناديه السابق.

ومن المنتظر أن يحسم إيميكا موقفه النهائي من الانضمام لحرس الحدود خلال الأيام المقبلة.