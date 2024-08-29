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أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في الأسطر القليلة التالية كل ما يتعلق بموعد مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

من المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره سيرفيت السويسري، مساء اليوم الخميس، على ملعب جنيف، ضمن منافسات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في نسخة 2024-2025.

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد سيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

تنقل مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية كونها الناقل لمباريات البطولة.