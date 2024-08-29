نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواجه بالماس.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الليجا من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء فياريال في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثالث برصيد 6 نقاط وجاء ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة بينما احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

تُنقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

يستعرض دوت الخليج الرياضي، موعد مباراتي اليوم في الدوري الإسباني: