نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطائي السعودي يتعاقد رسميًا مع الكاميروني تاوامبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الطائي السعودي لكرة القدم رسميًا، أن مجلس إدارته قد انتهي بالفعل من إجراءات التعاقد مع اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا.

الطائي يضم تاوامبا

وقام بالتوقيع على العقد الرئيس التنفيذي لنادي الطائي، بدر السويدي.

كما أوضح نادي الطائي السعودي عبر بيان رسمي له مساء الأربعاء أن التعاقد سيكون لمدة موسم واحد 2024/2025.

ويذكر أن اللاعب الكاميروني البالغ من العمر( 34 عام)، سبق ومثل ناديي التعاون والأخدود بدوري روشن.

وقدم تاوامبا، أفضل مستوياته بقميص التعاون السعودي، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الأخدود ويخفت عنه الضوء.