نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يبدأ خطوة قضائية بسبب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه سيتخذ خطوة قضائية ضد وكيل اللاعبين محمد شيحة بسبب مزاعم ملكية نادي بيراميدز.

آل الشيخ: سأقاضي وكيل لاعبين بسبب مزاعم ملكيتي لبيراميدز

صرح آل الشيخ عبر “إم بي سي مصر”: “رأيتُ فيديو أمس وسأتخذ فيه الإجراءات القانونية، أنني أمتلك نادي بيراميدز، قبل كل فعالية أو حدث يجمع بين دولتي مصر والسعودية تكون هناك أصوات تريد التشويه”.

وتابع آل الشيخ، قائلًا: “سأتخذ إجراءً قانونيًا ضد وكيل اللاعبين الذي قال هذا الكلام غير الصحيح”.

وكان محمد شيحة قد قال أن نادي بيراميدز لا زال تحت استحواذ المستشار تركي آل الشيخ حتى الآن، رغم أن الأخير أعلن انتقال ملكيته إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وواصل آل الشيخ في رده على شيحة: "هذا الكلام به إساءة لسمعتي والمستثمر الإماراتي، الهدف من ذلك إثارة وشحن الناس وقد يكون مدفوعًا".