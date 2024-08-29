نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادٍ إسباني يحصل على خدمات إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إسبانية، إن نادي خيتافي يقترب من ضم إبراهيم عادل صانع ألعاب منتخب مصر وبيراميدز وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل ينتقل إلى خيتافي

تقدم نادي خيتافي في الساعات الماضية، بعرض رسمي إلى بيراميدز من أجل استقطاب إبراهيم عادل إلى صفوفه في ميركاتو الصيف الحالي.

وأفادت تقارير إسبانية بإن إبراهيم عادل سوف ينتقل إلى خيتافي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد الصحفي الإسباني خوانكر التابع لجريدة “ماركا” والمختص بأخبار نادي خيتافي، إن الأخير أغلق صفقة ضم إبراهيم عادل من بيراميدز.

وشهدت الأيام الماضية، وصول عروض إنجليزية وإسبانية من أجل إبراهيم عادل الذي لفت الأنظار بما قدمه مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، وقد ارتبط اسمه بناديي خيتافي وجيرونا.