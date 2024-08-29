نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق التعاون، مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد ضد التعاون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر؛ والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات على ملعب الجوهرة المشعة.

ويحتل فريق الاتحاد للمركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC sports، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي ومن هذا الموسم، وسيتم بث مباراة الاتحاد ضد التعاون عبر قناة SSC sports 1HD؛ بصوت المعلق فارس عوض