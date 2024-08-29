نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. اختراق حساب مبابي على "إكس" ونشر رسالة مسيئة لميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حساب كليان مبابي لاعب ريال مدريد، عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، للاختراق وذلك في الساعات الأولى صباح اليوم.

كليان مبابي يتعرض للاختراق عبر منصة إكس

ولم يحدد حتى الآن، مصدر الإختراق بعد ملاحظة تغريدات غير معتادة في حساب النجم الفرنسي.

ونشر حساب كيليان مبابي، صورة لميسي وهو يبكي مرفقة بتعليق: “كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، هذا القزم ليس الأفضل في التاريخ بالنسبة لي”.

وانتقل اللاعب الفرنسي مطلع الموسم الحالي لريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في عقد يمتد لمدة خمس مواسم.

واستمرت أصداء صفقة انتقال مبابي لعدة سنوات حتى انتقل فعليا مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من بداية موسمه بالتتويج ببطولة السوبر الأوروبي إلا أن الأهداف غابت عن اللاعب لمدة جولتين في الدوري الاسباني