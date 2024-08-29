نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "مونتجويك"، مباراة برشلونة المقبلة أمام رايو فاليكانو بعد غد غد السبت الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

ويأتي البرسا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو بعد غد السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو بعد غد السبت، عبر قنواتها.