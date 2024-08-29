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مواعيد مباريات دوري روشن السعودي اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض ضد الخلود، في تمام الساعة 06:55 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7:55 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

الاتحاد ضد التعاون، في تمام الساعة 09:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

الخليج ضد الشباب؛ عند الساعة 09:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستنقل منافسات اليوم عبر قناتي SSC sports 1HD، وقناة SSC sports 2HD.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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