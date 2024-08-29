نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري روشن السعودي اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض ضد الخلود، في تمام الساعة 06:55 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7:55 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

الاتحاد ضد التعاون، في تمام الساعة 09:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

الخليج ضد الشباب؛ عند الساعة 09:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستنقل منافسات اليوم عبر قناتي SSC sports 1HD، وقناة SSC sports 2HD.