نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: سمعة تركي آل الشيخ.. فيلم محروق.. عادل الإسباني.. ذبول وردة.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

سمعة تركي الشيخ



استشاط تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، من تصريحات وكيل اللاعبين محمد شيحة بأنه مازال مالكًا لنادي بيراميدز، أعلن عن مقاضاة شيحة.. "الكلمة مسؤولية اتفق.. لكن الكبير كبير، يكفي التوضيح".

فيلم محروق



قدم الأهلي لاعبه المغربي الجديد أشرف داري بطريقة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، لكن على ما يبدو أنها لم تعجب العديد من الجماهير حيث قال البعض فيلم محروق.. "وراء كل فكرة مجهود.. الفيديو به بعض الملل نعم لكنه فكرة".



عادل الإسباني

إبراهيم عادل نجم بيراميدز والوجه المصري الأول المنتظر احترافه بأوروبا، يتلقى عروضًا من دوريات عديدة حسب التقارير الصحفية، لكن على أرض الواقع مازال في القاهرة.. "يا ريت يا هيما تكون في الدوري الإسباني.. لكن احذر من التقهقر للخلف".

ذبول وردة



عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق، نعم فهو لم ينضم لصفوف الفراعنة منذ عام 2019.. أعلن عن تمثيله منتخب اليونان ولما كتبت له منذ أيام هنا “ع الطاير” كيف تكون لاعب دولي ولا تعلم أنك مثلت مصر في نحو 30 مباراة؟ كيف ستنضم لليونان؟، نشر صورة بعدها بقميص منتخب مصر وكتب مصري وافتخر.. "الوردة ذبلت يا وردة".



بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

سلمى علي. استمري يا بطلة



سلمي علي، بطلة مصر في الباراتايكوندو التي حققت ذهبية بطولة الجائزة الكبري (فئة G6) من قبل بالمكسيك، على موعد مع التألق في بارالمبياد باريس 2024.. بالتوفيق يا بطلة.

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