نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي، استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن زعيم الثغر اقترب بقوة من ضم عبدالرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة خلال سوق الانتقالات الحالي.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات في صفقة عبدالرحمن سمانة، عقب الجلسة التي جمعت اللاعب مع إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.

حيث تم الاتفاق خلال الجلسة علي كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلي صفوف زعيم الثغر.

الاتحاد السكندري يفاوض البلدية لضم عبدالرحمن سمانة

ويكثف الفريق السكندري في الوقت الحالي مفاوضاته مع إدارة بلدية المحلة، من أجل حسم الصفقة، لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وانتقل سمانة إلي صفوف بلدية المحلة قادما من نبروه في الميركاتو الشتوي لموسم 2023 قادما من نبروه، وينتهي تعاقده مع فريقه يونيو 2026.

وشارك عبدالرحمن سمانة البالغ من العمر 25 عاما مع البلدية الموسم الماضي في 18 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.