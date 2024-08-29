نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يقود التشكيل.. موعد مباراة طرابزون سبور أمام سانت جاليت بدوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر عبدالله افجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق سانت جاليت اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الحالي بستاد شينول جونيش ضمن منافسات إياب دور نهائي المرحلة الاقصائية بدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة طرابزون سبور أمام سانت جاليت

وتنطلق صافرة بداية مباراة طرابزون سبور وسانت جاليت مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل طرابزون المتوقع أمام سانت جاليت

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: مالهيرو، باتيستا، دينزفيل، المالي.

خط الوسط: لوندسترام، يوكوشلو، ساناك.

خط الهجوم: تريزيجيه، توفان، دراجوش.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور أمام سانت جاليت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.