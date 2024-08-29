ثلاثي الرعب يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على حساب فريق لاس بالماس، اليوم الخميس 29 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب بلد الوليد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بينما خسر لاس بالماس أمام ديبورتيفو ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أردا جولر، تشواميني.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويغيب جود بيلينجهام عن صفوف ريال مدريد، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.