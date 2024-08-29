القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد مع منافسه فريق لاس بالماس، اليوم الخميس 29 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد ولاس بالماس في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد ولاس بالماس عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

وقد نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب بلد الوليد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بينما خسر لاس بالماس أمام ديبورتيفو ليجانيس بهدفين مقابل هدف.