نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقام اليوم الخميس 29 أغسطس بعض المباريات في الدور التمهيدي ببطولة الدوري الأوروبي، حيث لم تبدأ منافسات دور المجموعة في البطولة هذه النسخة.

القناة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتذاع جميع مباريات الدوري الأوروبي عبر قناة بين سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات تلك البطولة.

تشيلسي ضد سيرفيت

وتعد أبرز مباريات هذا الدور في الدوري الأوروبي بين فريقي تشيلسي وسيرفيت السويسري، خلال اللقاء الذي سيقام على ملعب الأخير، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق تشيلسي على حساب سيرفيت السويسري، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.