نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد شريف.. موعد مباراة الشباب والخليج في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الخليج في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ضد الخليج مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

موعد مباراة الشباب ضد الخليج

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الشباب المباراة محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين دون نقاط، بينما يحتل الخليج المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

ويشارك رفقة فريق الخليج الدولي المصري محمد شريف الذي انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2023.