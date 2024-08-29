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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: رحيل كييزا عن اليوفي.. وماركا تفاجئ تشاوميني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: رحيل كييزا عن اليوفي.. وماركا تفاجئ تشاوميني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 29- 8 - 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

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 أزمة الميلان سيحلها ابراهام
ابطال ايطاليا
افتتاح الالعاب البارلمبية
دعونا نلعب للذهب
صندوق محركات جديدة للفيراري في مونزا
الى اللقاء كييزا واهلا" سانشو
لوكاكو قريبا" قي معسكر نابولي

٢- كورييري ديلو سبورت:

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 اعادة بناء
وصول كوبماينرز وخروج كييزا وامكانية مجيء سانشو
ارتفاع درجات الحرارة في نابولي
جائع مثل الذئب
بالاستهتار او الوقار
ساينز " مشجع فيراري للابد "
٣- ماركا: 

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الاتلتيكو ٠-٠ اسبانيول
تعتيم
تشاوميني بحاجة إلى ضوء
ديلا فوينتي " وجود داني اولمو هنا هو متعة "
افتتاح الالعاب البارلمبية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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