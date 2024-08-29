نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إبراهيم عادل ينتقل إلى أحد الأندية الإسبانية.. واللاعب يطير لإجراء الكشف الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قد سافر إلى مدريد في الساعات الماضية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لانضمامه إلى نادي خيتافي الإسباني.

إبراهيم عادل في مدريد للانتقال لخيتافي

وأكدت الصحيفة أن اللاعب غادر القاهرة متوجهًا إلى مدريد لإجراء الكشف الطبي كخطوة أخيرة قبل التوقيع الرسمي مع نادي خيتافي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد ارتبط اسم إبراهيم عادل بعدة عروض من أندية في الدوري الإنجليزي، الإسباني، والإسكتلندي، حيث كانت هناك منافسة على ضمه. وأفادت مصادر أن نادي خيتافي قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن إبراهيم عادل شارك مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق بفضل أهدافه الحاسمة، وساهم في تحقيق المركز الرابع للمنتخب في البطولة.