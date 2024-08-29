نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهى الأمر.. إبراهيم عادل يغادر القاهرة تمهيدا للانتقال إلى خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، مطار القاهرة فجر اليوم الخميس متجها إلى العاصمة الإسبانية، لتأدية الكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه إلى نادي خيتافي الإسباني.

وتلقى نجم بيراميدز في الفترة الأخيرة، العديد من العروض المغرية داخل أوروبا، بعد تألق اللاعب بقوة خلال منافسات بطولة أولمبياد باريس الأخيرة.

إبراهيم عادل إلى خيتافي الإسباني

ونجح نادي خيتافي في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المصري لتدعيم خط هجومه في الوقت الحالي، بعد إقناع إدارة ناديه بصم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون شرط أولوية الشراء.

وطالبت إدارة نادي بيراميدز الحصول على ما يقرب من مليون دولار في الموسم الواحد للموافقة على إعارة إبراهيم عادل، إلا أن خيتافي سيدفع 500 الف دولار فقط حيث مازالت المفاوضات بين الإدارتين جارية.

وتخطط إدارة خيتافي لحسم صفقة إبراهيم عادل نهائيا بعد الإعارة مقابل 2.5 ملايين دولار، بينما يريد بيراميدز بيع نجمه مقابل 5 ملايين دولار، حيث سيضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز تتراوح بين 20-30%.