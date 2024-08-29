نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يقود الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تشكيل العميد أمام التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره التعاون في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد التعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: معاذ فقيهي، حسن كادش، سعد آل موسى، فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار، أحمد الغامدي، موسى ديابي

الهجوم: كريم بنزيما

ويملك الاتحاد في جعبته 3 نقاط محتلًا بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحتل التعاون المركز السابع بنفس عدد النقاط.