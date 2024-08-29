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أحمد جودة - القاهرة - تقرر وصول المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، إلى القاهرة مساء غدًا الجمعة، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للمرة الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

ويستأنف الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعد التتويج بلقب بطولة الدوري المصري.

موعد انتظام الصفقة الجديدة في مران الأهلي

وينتظر النادي الأهلي عودة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إجازته حيث يعود السويسري من بلاده غدًا الجمعة أيضًا، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق مطلع سبتمبر المقبل، بعد نهاية إجازته.

وتعاقد النادي الأهلي، مع المغربي يحيى عطية الله من صفوف سوتشي الروسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بأحقية الشراء، لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.