نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جاب الله يطير مع كريم فؤاد إلى النمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رافق الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كريم فؤاد لاعب الفريق الأول إلى ألمانيا حيث يستعد لإجراء عملية الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

جاب الله يطير مع كريم فؤاد إلى النمسا

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، في الجولات الأخيرة من مباريات الدوري المصري، حيث يعد هذا هو الرباط الصليبي الذي يتعرض له اللاعب للمرة الثانية.

ومن المقرر أن يجري كريم فؤاد الجراحة تحت إشراف الطبيب النمساوي فليك الذي يشرف على إصابات اللاعبين داخل القلعة الحمراء، حيث قام بإجراء أكثر من جراحة للاعب داخل الفريق أخرهم أكرم توفيق الذي عاد بعد ذلك للمباريات.

ويستأنف الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعد التتويج بلقب بطولة الدوري المصري.