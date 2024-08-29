نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس نادي البنك الأهلي يحسم مصيره من انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن عدم وجود أي مفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مسؤولي النادي الأهلي لضم أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد نصار أن النادي قام بتفعيل عقد اللاعب الجديد لهذا الموسم.

حسم مصير أسامة فيصل من الانتقال إلى الأهلي

في تصريحاته عبر برنامج "10 و10" مع محمد الليثي، المذاع على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، قال نصار: "نخطط للتفاوض مع كريم بامبو، مهاجم الفريق، بشأن تجديد عقده واستمراره مع البنك الأهلي، وسننتظر فقط انتهاء فترة الإجازة لإنهاء الأمر."

وأضاف نصار: "محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، سيواصل معنا. حاليًا، هو في فترة تأهيل بالإمارات، ومن المتوقع أن يعود منتصف الشهر المقبل للانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم القادم بعد غيابه لمدة 6 أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي. ويتبقى في عقده موسم ونصف."