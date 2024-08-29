نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى: جميع صفقات البنك الأهلي من اختياري.. وأتمنى التوفيق فى المباريات الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على أن جميع صفقات الفريق الموسم المقبل من أختيارى وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة على جميع اللاعبين.



وقال طارق مصطفى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " لدى طموح الموسم المقبل مع البنك الاهلى عقب توفير كافة الامكانيات واتمنى التوفيق فى المباريات فقط ".



واختتم طارق مصطفى قائلا " سوف نستعد للموسم المقبل عقب أسبوع من الآن عقب الإنتهاء من كافة التعاقدات ".