نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. ليفربول يعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" رحيل نجمه إلى سالزبورج رغم اهتمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، ليدخل حسابات العديد من أندية أوروبا.

وكان فريق برشلونة الإسباني، أحد الفرق التي تلاحق موهبة الريدز في الموسم الحالي لتدعيم خط وسط البارسا، بعد إصابة نجم خط الوسط بيرنال بعد إصابته الأخيرة بالرباط الصليبي، وتأكد انتهاء الموسم بالنسبة له.

ستيفان باجيتش ينتقل إلى سالزبروج

وكان ستيفان باجيتش، موهبة خط وسط فريق ليفربول قد أثار إعجاب العديد من الأندية الأوروبية لضمه هذا الصيف، وفي مقدمتهم نادي سالزبورج النمساوي، وبرشلونة.

وفجر مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" ستيفان باجيتش، تمت الموافقة على رحيله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لفريق سالزبورج".

واقترب مسؤولي الريدز في الأيام القليلة المقبلة من إعلان التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع:" برشلونة كان لديه اهتمام كبير بضم اللاعب لكن لم يقدم عرضا رسميا لذلك قررنا بيع اللاعب إلى سالزبورج".