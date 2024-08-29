نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يعلن ضم كييزا قادمًا من يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس والموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري عن تعاقده مع فيديريكو كييزا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

ليفربول يضم كييزا

يأتي ذلك بعد محاولات أجراها النادي الإنجليزي خلال الفترة القليلة الماضية للظفر بخدمات من أجل تعزيز صفوف فريقه.

ووفقًا لما ذكره ليفربول في بيان رسمي له فقد ضم كييزا من اليوفي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى رسوم انتقال قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ليفربول يضم في صفوفه خماسي هجومي شرس يتكون من محمد صلاح وداروين نونيز وكوادي جاكبو ولويس دياز وديوجو جوتا.