نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كييزا بعد الانضمام إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المهاجم فيديريكو كييزا، الوافد الجديد إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي على انضمامه إلى الفريق لارتداء قميصه خلال الفترة القادمة.

وأعلن ليفربول مساء اليوم عن التعاقد مع اللاعب فيديريكو كييزا مقابل 12.5 مليون جنية إسترليني للعب مع الريدز في الفترة القادمة بطلب من أرني سلوت مدرب الفريق.

تعليق كييزا على الانضمام إلى ليفربول

ووفقًا لما قاله كييزا بعد التوقيع لنادي ليفربول: "أنا سعيد جدًا كوني لاعبًا لليفربول، عندما اتصل بي ريتشارد هيوز وقال لي هل تريد الانضمام لليفربول، ومن ثم اتصل بي سلوت قلت نعم على الفور، لأنني أعرف تاريخ هذا النادي، وأعرف ما يمثله بالنسبة للجماهير".

وواصل: "لا أستطيع الانتظار حتى ألعب في الأنفيلد وأسمع الجمهور وهو يغني لن تسير وحيدًا أبدًا، أحب جدًا هتاف الجماهير وأتوق للعب مع الفريق ورؤية تشجيعهم".

يذكر أن كييزا القادم من يوفنتوس سيرتدي القميص رقم 14 مع ليفربول وسيكون خيار مميز لسلوت في الهجوم.