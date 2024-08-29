نجم منتخب إنجلترا يعتزل اللعب دوليًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كيران تريبير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، رسميًا اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب إنجلترا.

كيران تريبير يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

قال تريبير عبر حسابه الرسمي الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "لم أكن أتخيل أبدا عندما كنت شابا من بيرى أننى سألعب لبلدى وأخوض 54 مباراة دولية، كان تمثيل بلدى فى 4 بطولات كبرى أكبر شرف فى حياتى".

وتابع صاحب الـ33 عامًا: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجاريث ساوثجيت وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتحب إنجلترا على الثقة التى وضعوها فى طوال السنوات".

وأردف: "شكرا لجميع زملائى فى الفريق لقد مررنا ببعض اللحظات الخاصة جدا بالوصول إلى نهائى يورو مرتين ونصف نهائى كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل".

واستطرد لاعب نيوكاسل يونايتد: "أود أن أتمنى لكم والجهاز الفنى والفريق كل التوفيق فى المستقبل".

وأختتم تريبير بيانه قائلا: "أخيرا، شكرا جزيلا لجميع مشجعى إنجلترا على دعمكم الرائع بالسفر فى جميع أنحاء العالم لدعمنا وإبقائنا مستمرين فى اللحظات الصعبة".