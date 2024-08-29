بحضور 70 مدرب.. ورشة عمل عن تخطيط التدريب الرياضى ببني سويف

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة الأداء الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بني سويف بالتعاون مع منطقة كرة القدم وكلية تربية رياضية بني سويف ورشة عمل عن تخطيط التدريب الرياضى وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ورشة عمل عن تخطيط التدريب الرياضى ببني سويف

حضر فعاليات الورشة هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بني سويف وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم والدكتور عبد الحكيم حلمى رئيس لجنة المسابقات ب.

وخلال فعاليات الورشة التى شهدت مشاركة نحو 70 متدرب تناول الدكتور أحمد مصطفى استاذ التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف نقاط كيفية التعامل مع اي من المفاجآت التي قد تحدث داخل الملعب مع وضع تخطيط وتنبؤ وتحديد الأهداف مع تطوير حالات الاعب للوصول إلي أقصى نتائج مرضية وكيفية تحديد الأهداف والمتطلبات لمدربي كرة القدم على مدار الموسم ودور الأجهزة الفنية المعاونة وسبل منح اللاعبين الراحة الكافية ووضع خطط تدريبية قصيرة وطويلة المدى.

وحرص المدربين من محافظة بني سويف وايضا محافظة الفيوم علي الحضور وذلك لأهمية ورشة العمل ومدى الاستفادة منها.

وأهدى مسوؤلى منطقة بنى سويف لكرة القدم درع تكريم لمحاضر الدورة وكذلك لمدير عام الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة علي أهمية تدريب السادة المدربين والصقل دائما بكل المستجدات في مراحل التدريب لكرة القدم وتنفيذ إدارة الأداء الرياضي ومجهودات أحمد حمد الذى يسعي دائما إلى تنفيذ ورش عمل تدريبية للاستفادة منها.

فيما أثنى المشاركين بالورشة التدريبية بالدور الملموس للقائمين عليها آملين إستمرار تنفيذ تلك الورش التدريبية لتنمية مهاراتهم العلمية.