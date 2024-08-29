نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية العراقية تكشف عن شعار دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عن التعويذة الرسمية وشعار دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب التي ستنطلق فعالياتها في شهر نيسان العام المقبل 2025.

شعار دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب

قال الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية السيد هيثم عبد الحميد: ”إن التعويذة والشعار يرمزان إلى زهرة البابونج المرسومة على جدران آثار مدينة بابل لما تمثله من إرث حضاري وتاريخي للعراق“.

أضاف عبد الحميد: ”أن أوراق زهرة البابونج رسمت بشكل يمثل سعف النخيل لتسمية العراق بأرض السواد قديمًا لكثرة النخيل فيه“.

وأوضح: ”أن شعار دورة ألعاب غرب آسيا الأولى أستخدمت فيه الزخرفة الثمانية التي تشترك فيها معظم الدول المشاركة“، منوهًا إلى ”إن الزخرفة المرسومة بالشعار مستخدمة في العديد من المعالم الأثرية والمساجد والأبنية ذات الطراز القديم في أغلب موروثات البلدان المشاركة“.

وأكد الأمين العام على ”إنه تمت إضافة أسد بابل على شعار وتعويذة الدورة لما يمثله من رمز تأريخي وحضاري عراقي شاخص إلى يومنا هذا“.