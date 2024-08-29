نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يتعاقد مع روميلو لوكاكو قادمًا من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نابولي الإيطالي بشكل رسمي مساء اليوم عن تعاقده مع اللاعب روميلو لوكاكو قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وارتبط لوكاكو الفترة الأخيرة بالرحيل عن قلعة البلوز بعد أن خرج من حسابات النادي وفي ظل اهتمام الفريق الإيطالي بضمه وهو ما نجح فيه اليوم.

تفاصيل تعاقد نابولي مع لوكاكو

وبحسب ما ذكره النادي في بيان رسمي له فقد تم التعاقد مع روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز إضافية.

وتعاقد الفريق الإيطالي مع جوهرة البلوز بعقد يصل إلى 3 سنوات قادمة للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة.

ويستعد نابولي لمواجهة نادي بارما مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2024-2025.