3 لاعبين من المصري في معسكر منتخب الشباب لشهر سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من اتحاد كرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي أحمد وهب وحسام حسن وأحمد أبو الفتح شرف للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا.

3 لاعبين من المصري في معسكر منتخب الشباب

ويقام المعسكر بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل وحتى العشرين من الشهر ذاته وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

وفي سياق أخر، حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.