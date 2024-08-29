نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة النني.. الجزيرة يتقدم على العروبة في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع فريق الجزيرة ضد العروبة بهدف للأول على نظيره الثاني دون رد، في إطار منافسات الدوري الاماراتي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، وجاءت فرصة لمحمد النني، مع الدقيقة 18 عمر اللقاء، حيث جاءت له الكرة على منطقة الجزاء، وقام بتسديد كرة قوية لكنها لم تدخل مرمى المنافس بل مرت بجانب المرمى.

ومع الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول نجح فريق الجزيرة في التقدم على نظيره، من ركلة ركنية، كان يقف لها محمد النني برأسه بالمرصاد، حتى وصلت للمدافع محمد ربيع، الذي استطاع أن يتخطى مدافع العروبة، وارتقى ليوجه الكرة برأسه في شباك الحارس طلال خميس.

تشكيل الجزيرة أمام العروبة