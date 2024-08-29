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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل الاستعداد للموسم الجديد

وشهدت الجلسة حديث خاص من المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية الفترة المُقبلة، وضرورة التركيز والتدريب بكل قوة، استعدادًا للارتباطات المهمة خلال الفترة المُقبلة.

وأكد جوزيه جوميز على أهمية المعسكر المغلق القادم في برج العرب، وضرورة أن يخرج منه الجميع بأكبر استفاده ممكنه.

كما أكد جوزيه جوميز على ثقته في جميع أفراد الفريق، لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.

وحرص المدير الفني على نقل العديد من التعليمات والأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية