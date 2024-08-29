نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيس الفرنسي يكشف عن رقم قميص محمد عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي نيس الفرنسي، عن رقم قميص محمد عبدالمنعم المدافع القادم لصفوفه من الأهلي المصري وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضح حساب نادي نيس، عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن محمد عبدالمنعم سيرتدي القميص رقم 5.

وأعلن نادي نيس، مساء اليوم الخميس، عن ضم محمد عبدالمنعم بشكل رسمي قادمًا من الأهلي.

سبب تأخير إعلان صفقة عبد المنعم

وتأخر إعلان الصفقة بسبب تأشيرة دخوله إلى الأراضي الفرنسية عقب إتمام الصفقة.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى صفوف نادي نيس الفرنسي بعد مفاوضات ممتدة بين مسئولي الأهلي والنادي الفرنسي، مقابل، 4 ملايين يورو.