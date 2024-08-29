نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أهلي جدة يحسم صفقة ضم أوسيمين من نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي أهلي جدة، اتفاقه مع نابولي الإيطالي في ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان عقد اللاعب يمتد مع نابولي حتى صيف 2026.

أهلي جدة يضم أوسيمين

وكشفت صحيفة الرياضية، أن أهلي جدة أنهى الاتفاقات الكاملة في ضم لاعب نابولي فيكتور اوسيمين بشكل رسمي وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن فريق أهلي جدة حسم صفقة لاعب نابولي لمدة 4 مواسم بمقابل مادي قدره 160 مليون يورو، والاعلان عن التوقيع الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أعلن نادي نابولي عن ضم صفقته الجديدة مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي، وتعد هذه الصفقة الخامسة لنابولي بعد أليساندرو بونجورينو وديفيد نيريس ورافا مارين وليوناردو سبينازولا.