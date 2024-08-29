عاجل.. رونالدو يفجرها: ربما أعود للعب في دوري أبطال أوروبا مجددًا

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أحمد جودة - القاهرة - أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، حماس محبيه بتصريح مثير خلال تواجده في قرعة دوري أبطال أوروبا.

وحضر رونالدو، اليوم الخميس، إلى مدينة موناكو الفرنسية، لتكريمه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على هامش قرعة الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

رونالدو: ربما ألعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى

قال رونالدو في تصريح له: “من يدري، ربما ألعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، سنرى في المستقبل”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تكريم رونالدو عن مشواره التاريخي في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بـ(141 هدف) متفوقًا على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز (129 هدف).

يشار إلى أن رونالدو قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بواقع مرة واحدة مع مانشستر يونايتد موسم 2007-08 و4 مع ريال مدريد الإسباني.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير من عام 2023، حيث وقع عقدًا مدته موسمين ونصف بعد انتهاء علاقته بنادي مانشستر يونايتد.