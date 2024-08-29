نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تريزيجيه.. تشكيل طرابزون سبور الرسمي أمام سانت جالين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام بعد قليل مباراة تجمع بين فريق طرابزون سبور التركي المحترف بصفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، ضد نظيره سانت جالين السويسري، وذلك في إياب دور تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025.

وتنطلق المواجهة اليوم بين طرابزون ضد سانت جالين، في تمام الثامنة مساء، وتذاع المواجهة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وجاء تشكيل طرابزون ضد سانت جالين كالتالي:

ستيفانو، ميسلاف، فيسكا، بورنا، شاكير، توقان، إنيس، باتيستا، ستيفان سافيتش، يو كوشلو.

البدلاء:

جون لوندسترام، تريزيجية، إرين المالي، أوموت غونيش، كافيكان، أرسيني، محمد طه، سيهان، دينيس، عارف بوشلوك، بيدرو مالهيرو، بويراز.