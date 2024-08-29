تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة لمدة 20 دقيقة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

كما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخفيف الحمل البدني في مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي المخصص للاعبين.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.