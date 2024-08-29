نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مباريات برشلونة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا عن خصوم برشلونة المنتظرين والمباريات المرتقبة في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا وجاء على رأسهم كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند من ألمانيا وموناكو من فرنسا.

وأقيمت قرعة دوري الأبطال لهذه النسخة بنظامها الجديد، مساء اليوم الخميس بمدينة موناكو والتي شهدت أيضًا حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة هداف البطولة لأول مرة في التاريخ.

مباريات برشلونة الـ8 في دوري أبطال أوروبا

ويواجه برشلونة على أرضه كل من بايرن ميونخ، أتالانتا، يونج بويز، نادي بريست الفرنسي، في حين يلاقي كل من بروسيا دورتموند وبنفيكا، زفيدا، موناكو خارج دياره.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏