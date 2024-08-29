نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مواجهات ساخنة لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني في مجموعة قوية بعد أن كشفت عن مبارياته وخصومه المنتظرين في البطولة.

وأقيمت قرعة دوري الأبطال بمدينة موناكو في فرنسا مساء اليوم الخميس وسط اهتمام كبير من العديد من الشخصيات وفي حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي جاء لاستلام جائزة هداف البطولة وذلك لأول مرة في التاريخ.

مباريات ريال مدريد في مجموعات دوري الابطال

ويلعب ريال مدريد عدد من المباريات على أرضه تتمثل في ملاقاة كل من بروسيا دورتموند، إي سي ميلان، لايبزيج، شتوتجارت، في حين يلاقي كل من ليفربول وأتالانتا، وليل وبيرست خارج أرضه.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏