نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مباريات مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع مانشستر سيتي في مواجهات قوية بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن كشفت القرعة عن الفرق التي ستكون معه مساء اليوم.

وأجريت قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس بمدينة موناكو الفرنسية بنظامها الجديد بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، حيث يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلًا من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

منافسو مانشستر سيتي في دوري أبطال اوروبا

٠ إنتر ميلان

‏• باريس سان جيرمان

‏• كلوب بروج

‏• يوفنتوس

‏• فينورد

‏• سبورتينغ لشبونة

‏• سبارتا براج

‏• براتسلافا

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025