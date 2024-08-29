نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي لاس بالماس الليلة في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد كضيف ثقيل على نظيره نادي لاس بالماس، في مباراته بالجولة الثالثة للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد لاس بالماس

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا

‏الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - فاسكيز

‏الوسط: مودريتش - تشواميني - فالفيردي

‏الهجوم: فينيسيوس - مبابي - براهيم دياز