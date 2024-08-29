عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة سيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيرفيت في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "جنيف"، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وسيرفيت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة سيرفيت