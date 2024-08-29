نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية لـ إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم بمدينة موناكو عن مباريات إنتر ميلان الإيطالي المرتقبة في البطولة لدور المجموعات.
وتواجد نادي إنتر ميلان الإيطالي في مجموعة قوية تضم كلا من بطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وبطل الدوري الألماني ليفركوزن وعدد من الأندية المتنافسة على اللقب.
وعبر دوت الخليج الرياضي نقدم مباريات إنتر ميلان في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
يواجه نادي إنتر ميلان كلًا من؛ لايبزج، مانشستر سيتي أرسنال، باير ليفركوزن، ريد ستار بلجراد، يانج بويز، موناكو، سبارتا براج.
مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا
الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024
الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024
الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024
الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024
الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024
الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024
الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025
الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025