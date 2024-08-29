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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد حمدي لاعب الوسط، يخضع خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي بأحد المراكز المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حمدي

وأضاف محمد أسامة، أن اللاعب يؤدي حاليًا المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وخضع على أثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه يقوم بمتابعة مستمره للبرنامج التأهيلي الخاص بأحمد حمدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من خلال اللاعب أو المركز المتخصص الذي يؤدي فيه اللاعب التأهيل.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية فور عودته للقاهرة خلال الفترة المُقبلة للاطمئنان على حالته.