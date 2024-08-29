نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توليه رئاسة لجنة الحكام.. محمد فاروق يحدد مصير أصحاب الخبرات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل التعديلات على لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم والتي جاء أبرزها بتولي محمد فاروق رئاسة لجنة الحكام خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

ويواجه رئيس اللجنة الحالي أولى الأزمات بمحاولات إبعاد الثنائي محمد عادل ومحمود عاشور عن القائمة الدولية إضافة للثنائي المساعد هاني عبد الفتاح وسامي هلهل.

حل الأزمة

وعكس قرارات البرتغالي الراحل رفض محمد فاروق إقصاء الدوليين من الملعب طبقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي حثت على إلغاء سن التعاقد.

تشكيل اللجنة المرتقب

ومن المرتقب تواجد كلا من حمدي القاضي، مجدي رزق، أحمد الجارحي، أحمد ساهر، سعيد عبدالغفار، مهند دبا، ومحمد أبو خاطر إضافة لتواجد عزب حجاج، وسامي فاروق، وإبراهيم نور الدين، والذي أعلن مؤخرا عن إعتزاله للتحكيم لينضم للجنة الحكام الرئيسية.